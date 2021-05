Copa Libertadores, River Plate senza portieri: un centrocampista tra i pali

Il River Plate scenderà in campo nel prossimo impegno in Copa Libertadores con un centrocampista tra i pali. No, non è l'ultima trovata del tecnico Marcelo Gallardo né una mossa futuristica verso un nuovo calcio totale, bensì una soluzione d'emergenza dopo che la CONMEBOL non ha accettato la richiesta del club argentino di inserire due nuovi portieri nella lista dei convocabili. I Millonarios ha 25 tesserati in isolamento e solamente 12 giocatori arruolabili per l'incontro.