Coppa del Re: Inaki e Nico Williams eliminano il Barcellona, Athletic Bilbao in semifinale. Girona out

SPAGNA

I baschi battono 4-2 i blaugrana ai supplementari, mentre la capolista della Liga cade col Maiorca 3-2 e manca la top four

© Getty Images Manca solo la vincente di Atletico Madrid-Siviglia (in campo giovedì sera) per definire il quadro completo delle semifinaliste di Coppa del Re: dopo la Real Sociedad, si aggiungono l'Athletic Bilbao, che elimina per 4-2 il Barcellona ai supplementari grazie alle reti di Inaki (appena tornato dalla Coppa d'Africa) e Nico Williams; e il Maiorca, vincente a sorpresa per 3-2 sul Girona grazie alla doppietta di Prats. Venerdì i sorteggi.

ATHLETIC CLUB-BARCELLONA 4-2 dts

Partenza shock per i blaugrana, che vanno sotto dopo 36 secondi con la rete di Guruzeta, bravo a chiudere un batti e ribatti in area di rigore. La reazione ospite la firma Lewandowski al 26’ con una rete di puro rimpallo in area di rigore, mentre sei minuti dopo ci pensa Lamine Yamal a ribaltare il match con una bella azione personale, chiusa con un preciso mancino dal limite dell'area. L'avvio di ripresa offre ancora un gol dei padroni di casa, questa volta firmato da Sancet con un colpo di testa preciso su invito di Nico Williams. I baschi mettono alle corde il Barcellona, trascinati dall'esterno della nazionale spagnola, ma nel finale la grande chance capita a Yamal, che ruba palla a Paredes, salta il portiere e calcia incredibilmente alto. Ai supplementari l’Athletic passa grazie a Inaki Williams, che appena tornato dalla Coppa d’Africa regala di fatto la qualificazione ai baschi al 106’ con un tap arrivato dopo un palo colpito da lui stesso al termine di una transizione offensiva. Il ghanese si vede poi negare anche il poker, ma ci pensa il fratello a fissarlo al 120’ con una perla di esterno destro che si infila all'incrocio dei pali e chiude definitivamente il quarto di finale, inguaiando Xavi.

MAIORCA-GIRONA 3-2

La formazione ospite passa in svantaggio dopo venti minuti, quando il canadese Larin appoggia in rete col mancino su invito di Dani Rodriguez. A questo punto si scatena Abdón Prats, che al 28’ raddoppia con un gran mancino dalla distanza e al 35’ fa 3-0 su calcio di rigore. Al 67’ Raillo provoca un penalty in favore dei catalani e si fa espellere per proteste, Stuani realizza e riapre l'incontro. Savio fa 3-2 al 96’ e Torre tre minuti dopo sfiora la clamorosa rimonta con un tiro dal limite di poco fuori che sancisce la qualificazione maiorchina: la capolista della Liga è fuori dalle semifinali di Copa del Rey.