Copa America: Uruguay ai quarti, sconfitta indolore per il Cile

COPA AMERICA

Autogol di Lampo e rete di Cavani nel 2-0 della Celeste contro la Bolivia, che abbandona il torneo. La Roja perde con lo stesso punteggio contro il Paraguay

Dopo i primi due turni di Copa America a secco, l’Uruguay vince la sua prima partita di questa edizione e lo fa contro la Bolivia, sconfitta 2-0 a Cuiabá ed eliminata: un successo, firmato dall’autogol di Lampo (40’) e dalla rete di Cavani (79’), che proietta la Celeste ai quarti di finale. A Brasilia, brutto ko per il Cile già qualificato, che cade 2-0 per mano di un ottimo Paraguay che lo scavalca al secondo posto del gruppo A.

BOLIVIA-URUGUAY 0-2

Successo qualificazione ai quarti di finale per l’Uruguay, che batte 2-0 la Bolivia (alla sua terza sconfitta in tre partite) ottenendo così la sua prima vittoria in questa edizione della Copa America dopo una sconfitta e un pareggio. Un gol per tempo risolve la pratica contro l’ultima in classifica del gruppo A all’Arena Pantanal di Cuiabá. La Celeste non aveva mai segnato nel 2021 con i propri giocatori. L’unico ad andare in gol per la Nazionale allenata da Tabarez era stato Arturo Vidal tre giorni fa, deviando nella propria porta una sponda di Vecino nell’1-1 col Cile. Anche nella scorsa notta a sbloccare la situazione è un autogol: al 40’, infatti, su un cross da destra di De Arrascaeta, Quinteros interviene malissimo in rovesciata e l’ultimo tocco, decisivo, si rivela quello del portiere Lampe. Quest’ultimo si riscatta, evitando il raddoppio su un gran tiro a giro di Bentancur. Non può nulla però al 79’, quando Cavani riesce finalmente a sbloccarsi in questo torneo, correggendo in rete con il piatto destro rasoterra un traversone dalla sinistra del subentrato Facundo Torres. Nell’ultimo dei cinque minuti di recupero è clamoroso il gol fallito da Maxi Gomez, che manda a lato a porta vuota su assist di Valverde. In campo anche un po’ di “italiani”: Nandez, Godin e Vecino partono titolari, mentre Bentancur rileva De La Cruz nella ripresa.

CILE-PARAGUAY 0-2

Bolivia che viene aritmeticamente eliminata dalla Copa America dopo il 2-0 del Paraguay sul Cile. Allo stadio nazionale Mané Garrincha di Brasilia arriva così un risultato sorprendente, ma per nulla demeritato. La Nazionale allenata dall’uruguaiano Lasarte è l’ombra di se stessa nonostante il maggiore tasso tecnico; e così quella di Berizzo ne approfitta in pieno, evitando guai all’ultima giornata, conquistandosi a sua volta la qualificazione ai quarti di finale e anche il momentaneo secondo posto nel girone che comprende Argentina e Uruguay proprio davanti alla Roja. Il vantaggio al 33’ è opera di Braian Samudio, di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo. E nella ripresa è Almiron a chiudere ogni discorso dal dischetto: il rigore viene concesso all’Albirroja al 58’ per via di una manata di Medel a Carlos Gonzalez. Proprio il giocatore del Bologna si rende protagonista di qualche attimo di tensione durante l’intervallo, quando ha qualche diverbio al rientro degli spogliatoi con qualche calciatore avversario prima che la situazione rischiasse di degenerare. Nel finale di match, Gonzalez rischia grosso quando colpisce la palla con un pugno in area: lunga revisione al Var, ma non è penalty. Il Cile termina con 5 punti il proprio girone iniziale e ora dovrà attendere se lo concluderà al terzo posto oppure al quarto. 90 minuti in campo per un Vidal incolore.