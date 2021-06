Copa America: Gomez porta l'Argentina ai quarti, passa anche il Cile nonostante l'autogol di Vidal

COPA AMERICA

La terza giornata della fase a gironi della Copa America si chiude con la vittoria dell'Argentina, che vola ai quarti di finale con una partita d'anticipo: l’Albiceleste, infatti, batte 1-0 il Paraguay grazie al gol dell'ex Atalanta Gomez al 10'. Missione compiuta anche per il Cile, che pareggia con l'Uruguay: Roja in vantaggio al 26' con Edu Vargas, ma al 66' Vidal si rende protagonista di una sfortunata autorete che vale l'1-1 finale.

ARGENTINA-PARAGUAY 1-0

L'Argentina si dimostra ancora una volta non brillante, ma solida: l'1-0 al Paraguay vale il primo posto del gruppo A con 7 punti e la qualificazione ai quarti di finale con un turno d'anticipo. A Brasilia, l'Albiceleste sfiora subito il vantaggio: al 6' Gomez ci prova col sinistro dalla distanza, ma la sfera è alta sopra la traversa. Stesso esito due minuti dopo, ma stavolta è Aguero a divorarsi l'1-0 dopo il clamoroso malinteso difensivo tra Gustavo Gomez e Piris. La rete, però, è solo rinviata, e arriva al 10': gran filtrante di Di Maria per il Papu Gomez, che salta Antony Silva con un delicato tocco sotto. Sette minuti dopo, Messi, che eguaglia il record di 147 presenze con la maglia dell'Albiceleste di Mascherano, va vicino al raddoppio con una punizione di poco a lato. A fine primo tempo, la formazione di Scaloni si vede annullare il possibile 2-0 per fuorigioco sull'azione che porta all'autogol di Junior Alonso, vanificato dall'intervento del Var. Nella ripresa, l'Argentina gestisce, mentre il Paraguay non va mai realmente vicino al pareggio: gli unici a provarci sono Espinola dalla distanza e Romero su calcio di punizione, ma Emiliano Martinez non rischia nulla. Finisce così 1-0, con l'Albiceleste si qualifica con un turno d'anticipo ai quarti: la sfida conclusiva del girone con la Bolivia non sarà dunque fondamentale, se non per concludere il raggruppamento al primo posto. Il Paraguay, invece, resta a tre punti, ancora senza la matematica certezza di volare alla fase finale.

URUGUAY-CILE 1-1

Il Cile si qualifica ai quarti nonostante il pareggio per 1-1 con l'Uruguay. A Cuiabá, il protagonista nei primi minuti è De Arrascaeta, che con un desto dal limite e con un diagonale in area ben più pericoloso spaventa Claudio Bravo, attento a bloccare in entrambe le occasioni. Al 26', allora, a passare in vantaggio è la Roja: Edu Vargas chiude uno splendido triangolo con Brereton e, da posizione angolatissima, fulmina Muslera con un destro potente e preciso sul secondo palo. La Celeste prova a rispondere con il destro fuori misura di Giovanni Gonzalez che finisce però lontano dallo specchio della porta. Nella ripresa, Brereton fallisce il raddoppio con una conclusione dal limite, mentre l'Uruguay sfiora l'1-1 con lo splendido sinistro al volo di Facundo Torres, con Bravo strepitoso nel deviare in corner. Proprio dal successivo calcio d'angolo, però, l'Uruguay pareggia: angolo di Torres, sponda di testa di Vecino e Vidal, nel tentativo di anticipare Suarez, insacca nella propria porta, regalando l'1-1 alla formazione di Tabarez, che prova a completare la rimonta nel finale. Il colpo di testa di Cavani e il destro dal limite di Suarez, però, finiscono di poco a lato, mentre la Roja si avvicina al 2-1 soltanto con il diagonale in area di Arriagada. Finisce 1-1, con il Cile che può festeggiare con una partita d'anticipo la qualificazione ai quarti di finale: l'Uruguay, invece, deve battere la Bolivia nel prossimo turno per evitare brutte sorprese.