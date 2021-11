Conte: "Tottenham, non vedo l'ora: l'ambizione è tornare protagonisti"

LE PAROLE

Le prime parole dell'allenatore italiano: "In estate ero ancora troppo fresco della rottura con l'Inter, contagiato dal presidente Levy"

Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham, per lui contratto di 18 mesi sino a giugno 2023. Queste le prime parole del tecnico italiano: "Sono felice di tornare ad allenare e di farlo in un club che ha l'ambizione di essere di nuovo protagonista. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare per trasmettere a squadra e tifosi la passione, la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto". tottenhamhotspur.com

Poi il tecnico spiega il perché del 'matrimonio ritardato': "L'estate scorsa la nostra unione non è avvenuta perché la fine del mio rapporto con l'Inter era ancora troppo recente ed ero ancora emotivamente troppo coinvolto dopo quel finale di stagione, quindi ho sentito che non era ancora il momento giusto per tornare ad allenare. Ma l'entusiasmo contagioso e la determinazione di Daniel Levy nel volermi affidare questo incarico avevano già colto nel segno. Ora che l'occasione è tornata, ho scelto di coglierla con grande convinzione".

Nel comunicato ufficiale anche le parole del CEO Paratici: "Siamo lieti di accogliere Antonio nel club. Il suo curriculum parla da sé, con una vasta esperienza e trofei vinti sia in Italia che in Inghilterra. Conosco in prima persona le qualità che Antonio può portarci, avendo lavorato con lui alla Juventus, e non vedo l'ora di vedere il suo lavoro con il nostro talentuoso gruppo di giocatori".