Conte risponde alle critiche di Klopp: "Pensi al suo Liverpool"

Anche se poi si è scusato ("ho sbagliato. Era solo la mia sensazione in quel momento. Non potrei rispettare di più Antonio, per quello che fa e per come organizza le squadre"), Jurgen Klopp si era lasciato andare a parole non proprio lusinghiere nei confronti della prestazione del Tottenham contro il suo Liverpool: "Non mi piace questo tipo di calcio". Antonio Conte non ha perso occasione per replicare: "Se pensi al tuo avversario vuol dire che vuoi trovare una scusa, un alibi, perché qualcosa non è andato. Dopo la partita contro i Reds, i miei giocatori erano delusi perché hanno sentito la possibilità di vincere. Abbiamo analizzato la partita il giorno dopo e se c'era una squadra che meritava di vincere era il Tottenham e non il Liverpool".