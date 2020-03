Come si pagano gli stipendi dei calciatori? Il Werder Brema ipotizza un taglio

DALLA GERMANIA

La Bundesliga è attualmente in pausa almeno fino al 2 aprile. Non è ancora chiaro quando e se mai la stagione potrà riprendere e concludersi. A causa dello stop i club devono rinunciare a milioni di dollari di entrate e il Ceo del Werder Brema, Klaus Filbry, ritiene che, a seconda degli effetti della crisi del coronavirus, siano ipotizzabili anche valutazioni su una possibile rinuncia al salario per i i giocatori professionisti.

"Se non è più possibile ricominciare, questo è sicuramente un problema", ha dichiarato Filbry al 'Weser-Kurier'. "Ma dobbiamo aspettare e vedere come si sviluppa sostanzialmente la situazione. Se la stagione può essere giocata fino alla fine, con o senza uno spettatore", ha detto il 53enne.

Ipotesi, invece, ancora non presa in considerazione dal Napoli. Il Mattino scrive che De Laurentiis non ha pensato a questa soluzione perché si tratta di un periodo di blocco limitato e quindi non attuabile secondo le norme.