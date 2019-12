Classifiche di Natale: tutti i ranking Uefa del 2019

RANKING UEFA

Fine dell'anno vicina e tempo di bilanci: chi entrerà nel 2020 da prima in classifica nei vari ranking Uefa per club e nazionale? Di seguito tutte le classifiche come le riporta il sito ufficiale della Uefa: in sintesi emerge che il Real Madrid è stata la squadra più performante del decennio, la Liga continua il proprio dominio sugli altri campionati, il Portogallo guida la classifica delle nazionali grazie alla vittoria in Nations League e il Lione domina quella per club femminili dopo la vittoria della quarta Champions consecutiva. Ranking Uefa, le classifiche di Natale





































Ranking Uefa per club - coefficienti ultimi cinque anni (utilizzato per stabilire le teste di serie)

1 (-) Real Madrid (ESP) 134,000

2 (+1) Barcellona (ESP) 121,000

3 (-1) Bayern München (GER) 123,000

4 (-) Atlético Madrid (ESP) 121,000

5 (-) Juventus (ITA) 115,000

6 (+1) Manchester City (ENG) 110,000

7 (-1) Paris Saint-Germain (FRA) 101,000

8 (new entry) Liverpool (ENG) 99,000

9 (+1) Arsenal (ENG) 89,900

10 (new entry) Manchester United (ENG) 87,00

Ranking Uefa per club - coefficienti ultimi dieci anni (usato per la redistribuzione degli introiti)

1 (-) Real Madrid (ESP) 404,285

2 (-) Barcellona (ESP) 335,385

3 (-) Bayern München (GER) 301,697

4 (-) Atlético Madrid (ESP) 255,285

5 (+1) Chelsea (ENG) 243,084

6 (+1) Juventus (ITA) 222,804

7 (-2) Manchester United (ENG) 220,084

8 (+1) Arsenal (ENG) 208,084

9 (-1) Porto (POR) 203,686

10 (-) Benfica (POR) 198,686

Ranking Uefa per federazione (risultati dei club, coefficienti ultimi cinque anni)

1 (-) Spagna (Liga) 97,712

2 (-) Inghilterra (Premier League) 86,462

3 (+1) Germania (Bundesliga) 68,498

4 (-1) Italia (Serie A) 66,510

5 (-) Francia (Ligue 1) 56,082

6 (+1) Portogallo (Liga) 48,849

7 (-1) Russia (Premier League) 45,549

8 (-) Belgio (First League A) 37,500

9 (new entry) Olanda (Eredivisie) 35,150

10 (-1) Ukraine (Premier League) 33.500

Ranking Uefa per federazione (solo stagione in corso)

1 (+2) Inghilterra (Premier League) 14,571

2 (-1) Spagna (Liga) 14,357

3 (-1) Germania (Bundesliga) 12,428

4 (-) Italia (Serie A) 10,785

5 (+1) Portogallo (Liga) 9,700

6 (+2) Olanda (Eredivisie) 8,800

7= (-2) Francia (Ligue 1) 8,500

7= (+2) Scozia (Premiership) 8,500

9 (-2) Belgio (First Division A) 7,200

10 (new entry) Serbia (First League) 6,000

NAZIONALI - Ranking Uefa Nations League (lista d'accesso)

1 Portogallo

2 Olanda

3 Inghilterra

4 Svizzera

5 Belgio

6 Francia

7 Spagna

8 Italia

9 Bosnia-Erzegovina

10 Ucraina

Ranking Uefa per nazionali maschili - ranking Elo (nuova)

1 Spagna 2112,09

2 Russia 2099,41

3 Portogallo 2088,92

4 Kazakistan 2074,58

5 Azerbaijan 2013,86

6 Ucraina 2002,36

7 Serbia 1975,44

8 Italia 1963,53

9 Slovenia 1926,99

10 Croazia 1919,50

Ranking Uefa per club femminili (coefficienti ultimi cinque anni)

1 (-) Lyon (FRA) 131,874

2 (-) Wolfsburg (GER) 103,275

3 (+1) Barcellona (ESP) 94,820

4 (-1) Paris Saint-Germain (FRA) 89,875

5 (+2) Bayern München (GER) 74,275

6 (+2) Manchester City (ENG) 69,315

7 (+2) Slavia Praha (CZE) 63,365

8 (+2) Chelsea (ENG) 63,315

9 (-4) Rosengård (SWE) 59,015

10 (new entry) Fortuna Hjørring (DEN) 46,385

Ranking Uefa per federazione femminile (risultati dei club, coefficienti ultimi cinque anni)

1 (-) Francia (Division 1 Féminin) 87,500

2 (-) Germania (Frauen Bundesliga) 67,500

3 (+1) Inghilterra (Super League della Federcalcio femminile) 55,500

4 (+1) Spagna (Primera División) 54,000

5 (-2) Svezia (Damallsvenskan) 45,500

6 (-) Repubblica Ceca (1. Liga) 408,500

7 (-) Danimarca (Elitedivisionen) 34,500

8 (+2) Olanda (Eredivisie) 33,000

9 (-1) Italia (Serie A) 30,500

10 (new entry) Kazakistan (Football Championship femminile) 29,000

