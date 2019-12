Squadra dell'anno Uefa 2019, ecco tutti i candidati: ci sono 4 'italiani'

Ci sono quattro 'italiani' nell'elenco di calciatori che potrebbe far parte della squadra dell'anno Uefa per il 2019. I candidati ad entrare nella top 11 dell'anno solare sono di Juventus e Napoli, due per parte, e si tratta di Matthijs de Ligt e Cristiano Ronaldo tra i bianconeri e di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly per i partenopei. È sempre Napoli-Juve.