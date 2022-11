Clamoroso Piqué, lascia il Barcellona e il calcio: "Sabato ultima partita al Camp Nou" 

SPAGNA

Il difensore ha annunciato l'addio al campo a 35 anni, i blaugrana lo ringraziano

© Getty Images Clamoroso: Gerard Piqué ha annunciato l'addio al Barcellona e al calcio. Il difensore centrale sui social ha svelato che sabato sera contro l'Almeria sarà la sua ultima partita al Camp Nou con la maglia blaugrana. Il 35enne spagnolo era ai margini del progetto di Xavi: "Ora che i sogni di quel ragazzo si sono avverati, è ora di chiudere quel cerchio. Ho sempre detto che dopo il Barça non ci saranno altre squadre e così sarà. Questo sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou. Sarò sempre un tifoso del Barcellona, questa è la mia famiglia. Tornerò, forza Barça sempre", le sue parole. Sabato alle 21 è in programma la sfida, valida per la 13.a giornata della Liga, contro l'Almeira.

Piqué ha giocato 615 partite con i blaugrano, segnando 52 gol. Oltre alle tre Coppe dei Campioni, ha aiutato il Barcellona a vincere otto campionati spagnoli e sette coppe di Coppe del Re, tra gli altri titoli. Con la nazionale spagnola ha vinto la Coppa del Mondo 2010 e il Campionato Europeo 2012 prima di ritirarsi dal calcio internazionale nel 2018. Il ritiro dal Barcellona arriva dopo che quest'estate si è separato dalla pop star Shakira, la madre dei suoi due figli.

Considerato uno dei migliori difensori del mondo all'apice della sua carriera, Piqué si è distinto dagli altri giocatori per il suo interesse per le iniziative imprenditoriali che ha avviato mentre si ancora giocava. Con la sua società Kosmos ha cambiato il format della Coppa Davis di tennis, mentre ha anche stretto accordi controversi con la federazione spagnola per lo svolgimento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Piqué ha anche detto che potrebbe prendere in considerazione una candidatura per diventare il futuro presidente del Barcellona.

IL BARCELLONA LO RINGRAZIA: "TUTTA UNA VITA DEDICATA A NOI"