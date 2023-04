City ingiocabile, Haaland immarcabile: Guardiola punta il Treble coi record del norvegese

LE STATISTICHE

Tutto possibile per i Citizens trascinati dall'attaccante che ha già firmato il primato di reti in Premier

© afp Il Manchester City vola verso il Treble, Haaland segna come nessuno mai in Premier (almeno in quella a 20 squadre). Sulla strada che porta alla gloria, Pep Guardiola ha ancora sette partite in campionato da affrontare (ora è secondo in classifica, a due punti dall'Arsenal ma con due match in meno giocati rispetto ai Gunners), la doppia sfida nelle semifinali di Champions contro il Real Madrid (più ovviamente l'eventuale finale) e la finale di Fa Cup contro i cugini dello United, unico club in Inghilterra sinora capace di centrare il Triplete (o Treble appunto). Una stagione che potrebbe così essere trionfale, con la firma indelebile di chi sta scrivendo "statistiche" stratosferiche: laddove fino a un anno fa Guardiola vedeva solo uno spazio da occupare, oggi ha infatti un centravanti che partita dopo partita ha riscritto il libro dei primati della Premier.

Con la rete del 4-1 segnata nei minuti di recupero della sfida scudetto contro l'Arsenal, Erling Braut Haaland ha toccato quota 33 gol in campionato, cancellando così il primato che apparteneva a Mohamed Salah che nella stagione 2017-18 toccò quota 32 centri con il Liverpool. Andrew Cole e Alan Shearer segnarono entrambi 34 gol nel 1993-94 e nel 1994-95, ma in un campionato che allora era a 22 squadre. Il norvegese ha ora altre sette partite per incrementare il suo bottino. Questo per quanto concerne la sola Premier. Ma i numeri del centravanti del City sono "ovunque" strepitosi: ai 33 gol di cui si è detto (più sette assist), vanno aggiunti i 3 in 3 partite di Fa Cup, i 12 in otto match di Champions (1 assist) e la rete rifilata al Liverpool nella Coppa di Lega. In totale 49 reti in 43 partite, una ogni 68 minuti. Ingiocabile, o quasi, il City. Immarcabile Haaland.