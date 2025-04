City, Grealish schiaffeggiato da un tifoso dello United: 20enne arrestato per aggressione

Questo che riguarda Grealish non è l'unico episodio increscioso in una partita noiosa e poco spettacolare. La mamma di Phil Foden, infatti, è stata insultata pesantemente da una parte dell'Old Trafford durante il match. "Mancanza di classe. Ma non è lo United, sono le persone, capisci? - ha affermato Guardiola nel post-partita -. Siamo così esposti, noi attori del mondo del calcio, in particolare dirigenti, proprietari e giocatori. Sinceramente, non capisco la mente delle persone che se la sono presa con la mamma di Phil. È una mancanza di integrità, di classe, e dovrebbero vergognarsi".