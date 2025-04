Premier League: il Liverpool cade in casa del Fulham, pari per il Chelsea

Seconda sconfitta stagionale in Premier League per il Liverpool, che va ko 3-2 a Craven Cottage in casa del Fulham. I padroni di casa partono subito bene, ma al 14’ arriva il vantaggio degli ospiti con Mac Allister, assistito da Gravenberch. Dopo il gol subito i bianconeri non si lasciano abbattere, e dal 23’ al 37’ vivono un quarto d’ora di furia totale: prima il pareggio di Sessegnon, poi (al 32’) il ribaltone di Iwobi e infine, sempre su invenzione di Iwobi, il tris targato Muniz. La formazione allenata da Slot sembra irriconoscibile, con il primo tempo che va in archivio con i padroni di casa avanti di due reti. Nella ripresa i Reds cercano di rimettere in piedi la gara: al 72’ Luis Diaz accorcia le distanze e riapre tutto, e sette minuti più tardi Elliott sfiora il 3-3 colpendo la traversa con un bel sinistro da posizione defilata. Slot getta nella mischia anche Federico Chiesa nel finale, ma alla fine i Cottagers portano a casa i tre punti. Con questa vittoria il Fulham sale a 48 punti, mentre il Liverpool resta fermo a 73, ancora saldamente in vetta a +11 sull’Arsenal secondo.