City, giocatori ubriachi al pub. Guardiola: "Li multerò, dovevano invitarmi"

A MANCHESTER

L'allenatore dei Citizens ha scherzato sulla vicenda che ha visto coinvolti Grealish, Walker e Mahrez

Ci sono vari modi per farsi apprezzare da uno spogliatoio. Pep Guardiola li conosce tutti se si pensa che solo un suo giocatore, Zlatan Ibrahimovic, non lo ricorda con affetto. Questa volta ha scelto di sdrammatizzare le immagini social che riguardano tre elementi del Manchester City (Kyle Walker, Ryiad Mahrez e Jack Grealish) all'uscita di un pub dopo la partita di Coppa contro il Fulham. Guardiola ha commentato: "Sono molto arrabbiato, certo, ma perché non mi hanno invitato e non mi è per nulla piaciuto. Spero che la prossima volta lo facciano".

Nelle immagini si vede Jack Grealish, non particolarmente sobrio e sorretto da un amico, costretto a restare fuori dal locale da un buttafuori inflessibile. Ci ha pensato però Guardiola a mettere un freno alla polemica che stava montando: "Il video non mostra cosa sia esattamente successo. Loro comunque non hanno violato le regole e stanno bene e saranno multati soltanto perché non mi hanno invitato. Scherzi a parte, dovrebbero sapere come comportarsi nell'era dei social anche se in questo caso credo che non siano stati trattati bene".