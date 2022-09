City-Aston Villa, il discorso di Guardiola che ha portato alla vittoria della Premier

IL MATCH DECISIVO

La clamorosa rimonta dei Citizens è partita dalle parole del tecnico catalano

© Da video Manchester City-Aston Villa finito 3-2 della passata stagione è stato il match che ha deciso la volata con il Liverpool per la Premier League. I Citizens, padroni del proprio destino, si sarebbero garantiti il 4° trionfo in 5 anni in caso di vittoria, ma la sfida ha nascosto grandi insidie con i Villans che sono andati al riposo in vantaggio e che poi avrebbero addirittura trovato il raddoppio a 15' dalla fine, prima della storica rimonta dei padroni di casa con Gundogan e Rodrigo. Un video prodotto dalla TV ufficiale del club mostra cosa è successo negli spogliatoi all’intervallo di quella gara e di come Guardiola abbia saputo toccare le giuste corde.

Il manager catalano non rimprovera i suoi giocatori. Non è arrabbiato, né deluso. Nel discorso dice anche che "è impossibile pensare alle conseguenze se non vinciamo", ma un attimo dopo aggiunge che "dobbiamo rimanere positivi fino alla fine: avremo il momento in cui potremo fare il gol che ci serve". Pep si concentra soprattutto sugli aspetti mentali di quella partita: "Lo so che siete sotto pressione perché il risultato è in bilico, anzi in pericolo. È normale, ma non saremmo arrivati a questo punto se non fossimo i migliori. So che in campo avete la qualità che serve per vincere questa partita. Dobbiamo affrontare il gioco in modo positivo, la gente cerca la qualità e voi ne avete abbastanza". C’è qualche istruzione tattica su dove mettere il pallone giusto, su come farlo, ma sono appena pochi secondi. Il video si conclude con un applauso di incoraggiamento, Pep inizia a battere le mani e tutti i suoi giocatori lo seguono.

IL DISCORSO DI PEP