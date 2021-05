Cina, in campo da titolare e con la numero 10 nonostante i 126 Kg

Cose… dell’altro mondo. Dal calcio cinese arriva una storia che ha come protagonista lo Zibo Cuju, club che milita nella China League One, che è stato costretto a far giocare il figlio del nuovo proprietario (da titolare e con la maglia numero 10) nonostante il ragazzo pesi ben 126 chilogrammi. La squadra, attualmente ultima in classifica con 1 punto dopo 5 partite, è stata infatti recentemente rilevata dal miliardario HeShihua, che tra le varie condizioni ha preteso che l'allenatore, Hongyi Huang, schieri il figlio sempre titolare. Non sorprende quindi che la squadra occupi l’ultimo posto…

