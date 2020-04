Cina: il freestyle di El Shaarawy ti lascia a bocca aperta

In attesa che il calcio in Cina riparta, Stephan El Shaarawy dà dimostrazione di tutta la sua tecnica sopraffina tra le mura di casa. L'ex attaccante di Roma e Milan, ora in forza allo Shanghai Shenhua, si è esibito in un freestyle da lasciare a bocca aperta, togliendosi cappello e felpa mentre palleggiava a ritmo di musica. Video pubblicato su Instagram, che non è sfuggito all'amico ex compagno in giallorosso Radja Nainggolan che lo ha preso in giro: "Dai che finisci veramente al circo, questo non è calcio" il commento del belga. "Ti aspettavo" la risposta del Faraone.