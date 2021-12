Cina, guerra ai tatuaggi: vietati in Nazionale, chi li ha deve toglierli

DECISIONE SHOCK

Lo ha deciso il China Sports Administration nell'ambito di una moralizzazione dei costumi tra i giovani

Tatuaggi vietati ai giocatori della Nazionale e chi li ha deve toglierli. Queste sono le direttive del China Sports Administration, l'organo di amministrazione dello sport in Cina. "Si consiglia a coloro che hanno i tatuaggi di farli rimuovere - continua la dichiarazione - In circostanze speciali, i tatuaggi devono essere coperti durante l'allenamento e la competizione, con il consenso del resto della squadra". Tatuarsi il corpo è tradizionalmente disapprovato in Cina, ma è sempre più popolare tra i giovani.

Dalla musica ai giochi online, la Cina ha cercato in questi mesi di riprendere il controllo dei giovani e di imporre valori virili, in opposizione a una decadenza morale che verrebbe dall'estero. Nel mirino anche i contenuti "volgari" trasmessi sul piccolo schermo e sui social, chiamati a puntare invece sui valori "patriottici".

La Nazionale cinese è ancora in corsa per le qualificazioni mondiali in Qatar 2022 ma le possibilità di ottenere il pass sono ridotte. La formazione asiatica è infatti quinta nel suo girone di qualificazione e solo le prime due accedono alla fase finale.