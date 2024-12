Choc in Inghilterra, portiere James Hitchcock morto dopo l'aggressione: arrestato un calciatore

Il club, sconvolto per l'accaduto, ha diffuso una dichiarazione ufficiale che ha confermato la morte del calciatore: "Il Barton Town FC è devastato nell'annunciare che, a seguito di un grave trauma cranico, il portiere della nostra prima squadra James Hitchcock è morto serenamente in ospedale. I nostri più sentiti pensieri e le nostre preghiere vanno a sua moglie April, al loro giovane figlio Freddie, ai suoi genitori, alla famiglia e agli amici. Tutte le partite del club programmate per questo fine settimana saranno rinviate in segno di rispetto".