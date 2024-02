Chelsea, un tifoso critica Mudryk e lui lo sfida sui social

SU INSTAGRAM

"10.000 sterline se mi batti nell'1 contro 1" ha scritto l'ucraino dopo la sconfitta coi Wolves all'uomo che gli aveva scritto su Instagram

Con l'avvento dei social network il rapporto tra calciatori e tifosi è senza dubbio cambiato radicalmente, ma quello che è successo in Inghilterra non l'avevamo ancora visto a livelli così alti. Un tifoso del Chelsea infatti ha scritto un messaggio in direct a Mykhaylo Mudryk, 4 gol e 3 assist in 25 presenze stagionali, criticandolo per il suo rendimento al di sotto delle aspettative e l'attaccante ucraino gli ha risposto sfidandolo apertamente e mettendo anche in palio 10mila sterline (circa 12mila euro).

"Che cosa sta succedendo? Hai dimenticato come si gioca a calcio? Qualcosa deve cambiare, forse devi allenarti di più nell'uno contro uno. Ogni volta che giochi sembra che siamo in 10" ha scritto il tifoso dei Blues in un messaggio privato su Instagram, la risposta di Mudryk non si è fatta attendere e lo stamp della conversazione è diventato subito virale: "Ti sfido a un 1 vs 1 per 10.000 sterline" ha scritto l'ucraino.

Il tifoso, che ha pubblicato sui social la conversazione, non ha accettato la sfida ma gli ha risposto a tono: "Bro, a questo punto sono io che darò dei soldi ogni volta che segnerai. Dai, alla prossima c'è l'Everton. Fai un gol per noi, ti prego".

