Chelsea, tifosi boicottano Sarri: abbonati vendono i biglietti

21/03/2019

Al Chelsea per Maurizio Sarri continua a tirare una brutta aria . Dopo le ultime prestazioni deludenti, i tifosi dei Blues sembrano aver perso la pazienza, alimentando numerose iniziative per aumentare la pressione sul club e spingere verso l'esonero del tecnico . In particolare, secondo quanto riporta il Daily Mail, centinaia di abbonati avrebbero deciso di boicottare squadra e allenatore, mettendo in vendita i biglietti per le prossime tre gare a Stamford Bridge.

Un'iniziativa clamorosa, che conferma l'alta tensione attorno a Sarri e non lascia presagire nulla di buono per il tecnico. La prossima partita casalinga del Chelsea è in programma il 3 aprile contro il Brighton e per quell'occasione dovrebbero essere "solo" 150 gli abbonati assenti a Stamford Bridge. Una protesta che potrebbe crescere di giornata in giornata. Sarebbero infatti più di 400 i titolari di biglietti che avrebbero già messo all'asta i posti per la partita di Premier dell'8 aprile prossimo contro il West Ham. E Poco importa se si tratti di uno dei tanti derby di Londra. E non è finita qui. Per il match del 21 aprile, contro il Burnley, gli abbonati disposti a rinunciare al proprio diritto di andare allo stadio sarebbero infatti addirittura 700. Il futuro di Sarri al Chelsea ormai è appeso a un filo.