Chelsea: sei giocatori positivi al Covid-19, altri due in isolamento

PREMIER LEAGUE

La preparazione del Chelsea in vista della prossima stagione parte in salita. Stando a quanto riporta il Daily Mail sono otto i giocatori dei Blues ad aver contratto il coronavirus. Il Telegraph riferisce che sei giocatori hanno il virus e altri due sono in quarantena a causa dello stretto contatto con persone positive. Stando alla stampa inglese i giocatori coinvolti sarebbero Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic e Fikayo Tomori.

I quattro sarebbero in autoisolamento secondo le linee guida del governo dopo essere stati fotografati in vacanza sull'isola greca di Mykonos prima dell'inizio del ritiro pre-campionato lo scorso fine settimana. Secondo la stampa inglese anche Jorginho, Ross Barkley, Emerson Palmieri e Michy Batshuayi sarebbero in quarantena.

Sheffield United, Brighton & Hove Albion e West Ham sono altri club della Premier League che hanno segnalato casi positivi al coronavirus nelle ultime settimane. La squadra di Frank Lampard, che è arrivata quarta la scorsa stagione, iniziera' la stagione in Premier contro il Brighton il 14 settembre.