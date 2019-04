Chelsea, non c'è pace per Sarri: accusato di condotta impropria dalla Football Association

24/04/2019

Piove sul bagnato in casa Chelsea, lunedì fermato sul 2-2 dal Burnley. Maurizio Sarri, espulso nel finale del match per essere uscito dall'area tecnica, è stato infatti accusato di condotta impropria dalla Football Association per il comportamento avuto nei minuti conclusivi della gara. Una beffa doppia per il tecnico dei Blues, che dopo l'espulsione pare sia stato insultato ("Italiano di m...a") dalla panchina ospite.