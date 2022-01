Chelsea, Lukaku non convocato dopo l'intervista delle polemiche

Thomas Tuchel non ha apprezzato le recenti parole di Romelu Lukaku e lo aveva fatto sapere venerdì in conferenza stampa: "Non mi piacciono e non ci aiutano". Ma per l'attaccante belga non è finita qui visto che il tecnico tedesco ha deciso per una clamorosa esclusione del giocatore dalla sfida contro il Liverpool. Lukaku quindi non è stato convocato e vedrà il match dalla tribuna.

Getty Images