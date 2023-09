CRISI BLUES

I londinesi sono in crisi ormai da mesi: sui social si ironizza sulla stitichezza offensiva dei Blues

Chelsea, altro ko e zero gol: una nota catena di pizze sfotte i Blues sui social - foto 1" /> © Twitter Cinque punti in sei partite di campionato: in casa Chelsea è già bufera. La gestione Pochettino non ha portato la tanto attesa svolta, anzi: i numeri dell'attacco Blues , nonostante i 462 milioni di euro spesi sul mercato in estate, sono da brividi. Zero gol realizzato nel mese e situazione peggiorata ieri dopo la sconfitta casalinga al cospetto dell'Aston Villa di Zaniolo. A decidere la sfida Watkins, ea ironizzare sulla rete della punta inglese è stata pura Domino's Pizza.

Sui social infatti, la nota catena di pizza, col profilo inglese, ha commentato così il post del club londinese nel quale si annunciava il gol ospite a Stamford Bridge: "Abbiamo consegnato 825.609 pizze dall'ultima volta che il Chelsea ha fatto gol" . Era esattamente il 30 agosto: 2-1 al Wimbledon in una partita valida per la Coppa di Lega. Da quel giorno è trascorso quasi un mese. Numeri da record al contratto per i Blues, che nel 2023 non hanno segnato in ben 13 partite, più di ogni altra squadra.