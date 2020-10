Cavani shock: "Ho pensato di smettere perché avevo il Covid"

Ora Edinson Cavani è tornato a sorridere con la firma per il Manchester United, ma gli ultimi mesi sono stati abbastanza duri. A rivelarlo è stato lo stesso bomber uruguaiano: "Ho avuto il Covid e ho pensato di smettere". Il 33enne ex Napoli ha poi raccontato la sua brutta esperienza: "Dopo essere tornati dalle vacanze in Spagna, la mia ragazza ed io abbiamo fatto un test che è risultato negativo, e poi lo abbiamo rifatto perché lei aveva mostrato dei sintomi ed è risultato positivo".