Caso Griezmann: Barcellona punito... con 300 euro di multa 

Trecento euro, una multa non proprio salata. Pare essere questa la soluzione al caso Griezmann, che ha agitato la Spagna per tutta l'estate. L'Atletico Madrid, infatti, aveva denunciato il Barcellona per aver contattato un calciatore sotto contratto senza la loro autorizzazione, in un periodo in cui la clausola rescissoria del francese era fissata a 200 milioni, anziché 120, come dal 1 luglio in avanti (i blaugrana lo avevano acquistato definitivamente il 14 luglio). Ora il giudice istruttore Juantxo Landaberea ha proposto il pagamento della sanzione o la chiusura del Camp Nou per una giornata,