Caso Cadice-Valencia, nessuna frase razzista di Cala a Diakhaby

Sembrava un nuovo deplorevole episodio di razzismo su un campio di calcio, invece quanto accaduto durante Cadice-Valencia di Liga tra il difensore gialloblù Cala e quello ospite Diakhaby è stato archiviato dalla lega spagnola come "fatto che non sussiste". Le accuse rivolte dall'ex difensore del Lione con tanto di abbandono del campo seguito da alcuni compagni di squadra, ovvero di essere stato etichettato come "neg... de m..." non hanno trovato riscontro nei filmati visionati e negli audio acquisiti dai tecnici specializzati incaricati dalla Liga.