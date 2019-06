Casillas dice basta: non tornerà a giocare

13/06/2019

Iker Casillas è pronto ad appendere i guanti al chiodo. Secondo O Jogo il portiere spagnolo, infatti, ha deciso di non tornare all'attività agonistica dopo l'infarto subito il 2 maggio scorso durante un allenamento. Il quotidiano portoghese è sicuro del ritiro dell'ex Real Madrid e parla già di un ruolo in società pronto al Porto. Per Casillas si prospetta un futuro da dirigente e il suo posto in campo con la maglia biancoblu potrebbe essere preso dal suo amico Gigi Buffon.



Il presidente della squadra di Oporto Pinto da Costa gli avrebbe offerto un posto nello staff durante una cena. Casillal a 38 anni e dopo aver vinto tutto con la maglie del Real Madrid, del Porto e della nazionale spagnola è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua vita professionale. Il suo palmares parla da solo: 5 liga, 4 Supercoppa di Spagna, 2 coppe di Spagna, un campionato portoghese, una Supercoppa di Portogallo, 3 Uefa Champions League, 2 Supercoppe Europee, una Coppa Intercontinentale, un Mondiale per Club, un Mondiale e due Europei.