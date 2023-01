Carabao Cup: Manchester United in semifinale, avanza anche il Newcastle

INGHILTERRA

Tutto facile per i Red Devils che superano il Charlton 3-0, i bianconeri eliminano il Leicester



© Getty Images Quarti di finale di Carabao Cup: il Manchester United supera senza troppi problemi il Charlton. A Old Trafford finisce 3-0: decisivi Antony (gol capolavoro al 21’) e il solito Rashford con una doppietta (90’, 94’). Vince anche il Newcastle che domina in casa contro il Leicester. A segno Burn al 60’ e Joelinton al 72’. I Red Devils e i Magpies accedono alle semifinali, in attesa di Southampton-Manchester City e Nottingham Forest-Wolverhampton.

MANCHESTER UNITED-CHARLTON 3-0

Tutto facile per il Manchester United di ten Hag che accede alle semifinali di Carabao Cup battendo il Charlton 3-0. L’allenatore olandese risparmia inizialmente tanti titolari, tra cui Rashford, Martial, Casemiro e Varane. Padroni di casa che tengono il pallino del gioco e sbloccano al 21’ con il capolavoro di Antony. L’ex attaccante esterno dell’Ajax riceve un passaggio di Fred al limite dell’area e fa partire il sinistro a girare che si insacca alla destra di Maynard Brewer. Nel secondo tempo molto più vivi gli ospiti che dimostrano a più riprese di cercare il pareggio con determinazione, ma nel finale di gara il subentrato Rashford chiude la pratica andando a segno due volte: prima (90’) dentro l’area su assist dell’esordiente Pellistri, poi (94’) con un bel sinistro su assist di esterno dell’altro subentrato Casemiro. Red Devils in semifinale, finisce la favola del Chartlon che agli ottavi aveva eliminato il Brighton di De Zerbi.



NEWCASTLE-LEICESTER 2-0

Troppo ampio il divario anche tra Newcastle e Leicester, con i Magpies che approdano in semifinale dopo una gara a senso unico che termina 2-0. Un primo tempo che diventa quasi un tiro al bersaglio, con il portiere ospite Ward che diventa protagonista con un paio di belle parate. Nel secondo tempo la squadra di Eddie Howe capitalizza la prestazione mostrata nella prima frazione: al 60’ Dan Burn sblocca il risultato con un piattone destro preciso dal lato sinistro dell’area di rigore. Dodici minuti più tardi è il brasiliano Joelinton, sempre entrando in area da sinistra, a colpire di prima intenzione col mancino e infilare il 2-0 su assist di Almiron. Vola in semifinale il Newcastle, eliminata la squadra di Rodgers.