Carabao Cup: il Newcastle elimina il City, De Zerbi out contro il Chelsea

INGHILTERRA

I Magpies di Tonali buttano fuori i Citizens con l’1-0 firmato da Isak, i Reds avanzano con il 3-1 sul Leicester. Brighton eliminato 1-0 dai Blues

© Getty Images Conferme e sorprese nel terzo turno di Carabao Cup. Esce clamorosamente il Manchester City, sconfitto per 1-0 a St. James’s Park dal Newcastle di Tonali. A decidere l’incontro (e la qualificazione) è il gol di Isak al 53’. Avanzano invece il Liverpool, vittorioso in rimonta per 3-1 sul Leicester, e l’Arsenal, che piega il Brentford 1-0. Eliminato il Brighton di De Zerbi, battuto 1-0 dal Chelsea, che torna a sorridere grazie a Nicolas Jackson.

I RISULTATI DELLE BIG

Prima sorpresa nel terzo turno di Carabao Cup: il Manchester City di Pep Guardiola viene eliminato dal Newcastle di Sandro Tonali. I Magpies trionfano 1-0 grazie alla rete di Isak al 54’ (su assist di Joelinton), dopo aver flirtato con il vantaggio anche nei primi quarantacinque minuti. Con lo stesso risultato torna a sorridere anche il Chelsea, che butta fuori il Brighton di Roberto De Zerbi grazie al primo sigillo in maglia Blues di Nicolas Jackson, al 50’ su iniziativa di Palmer. Massimo risultato e minimo sforzo anche per l’Arsenal, a cui basta la rete di Nelson all’ottavo minuto per vincere 1-0 in casa del Brentford. Fa invece più fatica il Liverpool, che ad Anfield va sotto nel primo tempo contro il Leicester (McAteer al 3’). I Reds si rimettono in carreggiata al 48’ con Gakpo, completano la rimonta al 70’ con Szoboszlai e la chiudono all’89’ grazie a Diogo Jota. Esce un po’ a sorpresa anche l’Aston Villa, sconfitto in casa per 2-1 dall’Everton: i Toffees stappano la gara al 15’ con Garner e raddoppiano al 50’ con Calvert-Lewin. Inutile la rete di Kamara all’83’, che non evita l’eliminazione.

LE ALTRE PARTITE

Vincono anche le altre squadre di Premier League impegnate contro le formazioni di Championship: un gol di Soucek (70’) è sufficiente al West Ham per imporsi in casa del Lincoln City. Nel giro di tre minuti il Bournemouth regola lo Stoke City, con il 2-0 finale firmato da Solanke (51’) e Rothwell (54’), mentre il Fulham batte il Norwich 2-1: Vinicius (12’) apre le danze, con Iwobi che raddoppia in piena ripresa (72’). Avanza anche il Blackburn Rovers, che travolge per 5-2 il Cardiff City con Andrew Moran protagonista (doppietta).