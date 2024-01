Carabao Cup: il Liverpool vola in finale col Chelsea, col Fulham basta un pari

INGHILTERRA

I Reds staccano il pass per l’atto conclusivo con il punteggio complessivo di 3-2, ora la sfida contro i Blues come nel 2021/22

© Getty Images Sarà Liverpool-Chelsea la finale di Carabao Cup 2023/24: dopo la goleada dei Blues nel ritorno contro il Middlesbrough ai Reds è sufficiente l’1-1 in casa del Fulham (risultato complessivo di 3-2). Luis Diaz apre le marcature all’11’, non basta il pari di Diop al 76’ ai londinesi. La squadra di Klopp raggiunge quindi quella di Pochettino, esattamente come nel 2021/22, quando il Liverpool alzò il trofeo dopo la lotteria dei rigori.

Ancora una volta Liverpool-Chelsea, come nel 2021/22 e nel 2004/05: la finale di Carabao Cup vedrà protagoniste la squadra di Klopp contro quella di Pochettino. A Van Dijk e compagni basta il pari 1-1 nella semifinale di ritorno in casa del Fulham per staccare il pass per l’atto conclusivo. Pronti via e i Reds mettono subito in cassaforte la qualificazione: all’11’ Luis Diaz porta avanti i suoi con una giocata da manuale sulla sinistra, iniziata con uno stop di petto a seguire micidiale e conclusa con l’interno destro sul primo palo che beffa Leno.

Gli uomini di Klopp continuano a premere sull’acceleratore, con i padroni di casa che si fanno vedere in avanti solamente in chiusura di primo tempo. Nella ripresa i bianconeri mettono in campo maggiore intensità, e al 76’ riescono a pareggiare grazie alla deviazione sottomisura di Diop. Il finale è incandescente a Craven Cottage, ma gli ospiti riescono a portare a casa la qualificazione. Il Liverpool accede alla finale in virtù del 2-1 dell’andata, con il punteggio complessivo quindi di 3-2.