Carabao Cup: battuto l'Aston Villa, Manchester City e Guardiola in festa  

INGHILTERRA

Pep Guardiola e il suo Manchester City alzano un titolo sotto il cielo di Wembley: si tratta della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese che per il terzo anno di fila va ai Citizens. La finale contro l'Aston Villa finisce 2-1, con Aguero che sigla il vantaggio con una bella girata di destro al 20' e Rodri che raddoppia di testa al 30'. Samata riapre la partita al 41' e il risultato non cambia più, nonostante il palo di Engels nel finale. Carabao Cup: City, sono tre di fila Getty Images

Sono sette nella storia e tre consecutive (queste ultime tutte nel nome di Pep Guardiola): il Manchester City conquista ancora la Coppa di Lega inglese e lo fa al termine di una finale tutt'altro che scontata in quel di Wembley, con il sorprendente Aston Villa che si trova ben presto in svantaggio di due gol, ma trova il modo di spaventare i campioni d'Inghilterra. Che al triplice fischio finale festeggiano non solo per la vittoria, ma anche per lo scampato pericolo.

I Villans, che vogliono proseguire la loro favola dopo aver eliminato in precedenza Liverpool e Leicester City, mostrano di credere nella vittoria sin dai primissimi minuti: il primo squillo del match è infatti proprio dei Claret & Blue, con Elmohamady che serve El-Ghazi il cui colpo di testa sorvola di poco la traversa. Il City si fa vedere in contropiede solo dopo una decina di minuti, ma Zinchenko non trova la via del gol. Ci pensa però Aguero a mettere le cose in chiaro, prima con un colpo di testa pericolosissimo e soprattutto al 20' con la girata di destro che porta in vantaggio i Citizens su appoggio di Foden. Il City sfrutta il momento, sfiora il raddoppio con Foden e quindi lo trova con Rodri, che al 30' anticipa tutti sul corner di Gundogan e incorna in rete la palla del 2-0.

Sembrerebbe finita, ma così non è: al 41' il City sbaglia tutto in fase di impostazione, con Stones che si fa sradicare dai piedi un pallone velenoso, El-Ghazi scappa sulla sinistra e crossa al centro, dove in tuffo Samata riporta in partita l'Aston Villa. In partita per davvero, perché nella ripresa il City cerca un tris che non arriva, e nel finale rischia seriamente il raddoppio. In apertura di tempo appare particolarmente ispirato Foden, due volte vicino al gol con il suo micidiale sinistro. Quindi il solito Samata tenta un colpo di testa fuori misura, ma che fa capire agli uomini di Guardiola che il finale non sarà semplice. Dopo due squilli di Rodri e De Bruyne, infatti, Engels fa urlare i tifosi Villans con un colpo di testa a botta sicura che Bravo devia sul palo. Di fatto la partita dell'Aston Villa finisce qui: Bernardo Silva sbaglia il tris, ma non sposta l'equilibrio del match. Con la coppa che anche per quest'anno va a Guardiola e i suoi.