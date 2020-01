Carabao Cup: allo United il derby, al City la finale  

CARABAO CUP

Per il Manchester United è un miracolo a metà: i Red Devils battono 1-0 i cugini del City nella semifinale di ritorno della Carabao Cup, ma vengono comunque eliminati a causa del 3-1 dell’andata. Il gol che decide la sfida dell’Etihad è segnato da Matic al 35’. Lo stesso centrocampista viene poi espulso al 76', complicando i piani di Solskjaer. Per Guardiola una sconfitta indolore, in finale se la vedrà con l’Aston Villa.

Una vittoria sofferta, sudata, ottenuta in una gara condotta in trincea, ma fondamentalmente inutile. Quello che attendeva il Manchester United non era una banale montagna, ma l’Everest. Troppo arduo da rimontare il 3-1 casalingo contro il City e d’altronde mostrare spirito garibaldino all’Etihad può essere un suicidio. Solskjaer dunque resta abbottonato, così come fece quando eliminò il Psg dalla scorsa Champions. Aguero avverte subito i Red Devils con un tuffo di testa che De Gea ferma con un volo prodigioso. Ancora il Kun poco dopo il quarto d’ora chiama lo spagnolo all’intervento in angolo. Lo United risponde trovando all’improvviso il gol del vantaggio: Matic al 35’ indovina un sinistro che bacia il palo e si insacca, sugli sviluppi di una punizione. La risposta del City, che pure ha il 66% di possesso, sta nel gol annullato a Sterling per fuorigioco.

Nella ripresa Solskjaer sceglie James per cercare ulteriore velocità in contropiede e compiere dunque l’impresa. Subito propositivo il giovane dei Red Devils, ma le occasioni grosse sono ancora del City: de Bruyne lancia in porta Sterling, che però spara alto a tu per tu con De Gea, per la disperazione di Guardiola e dei tifosi, che alzano i decibel dopo un primo tempo da teatro. Entra David Silva per Mahrez e lo spagnolo eccede in altruismo (facendo infuriare Guardiola) passando a Gundogan, che però viene chiuso in area. Aguero, poi, non conclude a rete. Pep si tranquillizza momentaneamente al 76', quando Matic viene espulso per doppia ammonizione. Al City viene annullato un altro gol per fuorigioco (84'), stavolta ad Aguero, ma i Red Devils non si arrendono e riservano dei minuti finali di sofferenza per i Citizens, nonostante la loro inferiorità numerica. Guardiola capisce l'antifona e mette Stones per de Bruyne, ma lo United non impegna mai Claudio Bravo e i campioni d'Inghilterra possono così festeggiare l'ingresso in finale, dove affronteranno l'Aston Villa.