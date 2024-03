Cancelo all'attacco: "Guardiola ha detto bugie, il City ingrato con me" 

L'EX INTER E JUVE

Il laterale, adesso in prestito in Catalogna tutt'altro che tenero con i Citizens, a suo giudizio favoriti per vincere la Champions

© Getty Images Ha salutato il Manchester City all'improvviso nel gennaio di un anno fa per dirigersi al Bayern Monaco. Una parentesi di sei mesi prima di approdare al Barcellona, lì dove si è ritagliato un posto da titolare. Parliamo di Joao Cancelo, che ai Citizens ha vissuto tre anni e mezzo intensi , poi interrotti a causa del rapporto logoro con Pep Guardiola. Proprio di questo aspetto il terzino, ex Juve e Inter, ha parlato in una intervista ai colleghi di A Bola che ha fatto rumore: "Come ho reagito alle critiche di Guardiola che diceva che sono un cattivo compagno? Sono bugie! Potete chiedere ad Aké o Rico: non ho avuto alcun complesso di superiorità nei loro confronti. Ma se la pensa così...".

Il classe 1994, che in Italia ha alzato al cielo uno scudetto e una Supercoppa Italiana agli ordini della Juventus (stagione 2018-2019), ne ha anche per il Manchester City: "Alcune dichiarazioni pubbliche mi hanno dato fastidio - ha aggiunto il laterale ora in Spagna -. Il club è stato ingrato nei miei confronti, sono stato un calciatore molto importante per tutto il periodo che ho giocato per loro. Non sono mai venuto meno al mio impegno con la società, con i tifosi dando tutto. Io sono sincero, non mento mai. Il City resta comunque la favorita per vincere la Champions League".