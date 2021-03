Calcio, tragedia in Uruguay: morto Franco Acosta, ex Villarreal

CALCIO IN LUTTO

L'attaccante era scomparso tra le acque di un torrente sabato scorso e il suo corpo è stato ritrovato due giorni dopo

Il calcio spagnolo e sudamericano in lutto: è morto a soli 25 anni Franco Acosta, ex giocatore del Villarreal e del Racing Santander. Il corpo del calciatore uruguaiano è stato ritrovato a due giorni dalla sua scomparsa, avvenuta sabato, mentre cercava di attraversare a nuoto un torrente nel dipartimento di Canelones, nel sud del suo paese. Getty Images

Nato a Montevideo il 5 marzo 1996 e cresciuto nel Fenix, club della sua città, Acosta ha disputato due stagioni nel Villarreal B, prima di passare in prestito al Racing e fare infine ritorno nel suo paese, dove ha militato tra Boston River, Plaza Colonia e Atenas. Ha inoltre fatto parte delle selezioni Under 17 e Under 20 dell'Uruguay.

IL CORDOGLIO DEL RACING