Bye Bye Sanchez, spogliatoio United in festa: "Perché pagarlo tanto?"

IL RETROSCENA

Alexis Sanchez è stato il botto last minute del calciomercato dell'Inter che ha entusiasmato i tifosi nerazzurri, ma a Manchester, dalle parti di Old Trafford, qualcuno avrebbe addirittura festeggiato la sua cessione. Stando al retroscena pubblicato dal tabloid inglese 'The Sun', infatti, molti giocatori dei Red Devils ritenevano che lo stipendio del cileno fosse troppo alto e sarebbero stati felici della sua partenza: "Non era un Messi, quindi perchè pagargli tutto quell'ingaggio?" , la voce che si sarebbe alzata all'interno dello spogliatoio. Inter, Sanchez sfida la "sua" Udinese

Il maxi-ingaggio da 505mila sterline a settimana (circa 20 milioni di euro netti a stagione) percepito da Sanchez avrebbe dunque causato parecchi malumori all'interno della rosa dello United, soprattutto considerando che il cileno in 45 presenze con la maglia dei Red Devils ha segnato appena 5 gol.

Stando a quanto si legge sul Sun, molti ex compagni di Sanchez non gradivano la disparità di trattamento e tra questi ci sarebbe anche David De Gea (accostato con forza alla Juventus), il quale per rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2020 avrebbe chiesto al club uno stipendio pari a quello dell'attaccante cileno.

