Bundesliga: Xavi Simons e Šeško regalano la vittoria al Lipsia, Union ko

© Getty Images Si chiude oggi la terza giornata della Bundesliga 2023/24. Lipsia corsaro a Berlino: contro l’Union è Xavi Simons a sbloccare l’incontro con una rete dal limite al 51’, prima di ispirare il goal di Šeško all’85’, con lo sloveno che due minuti dopo realizza la doppietta che decreta lo 0-3 finale. Il Colonia viene raggiunto nel finale a Francoforte: Nkounkou risponde all’87’ al calcio di rigore di Kainz (43’) e fissa il punteggio sull’1-1.

UNION BERLINO-LIPSIA 0-3

Dopo il tentativo iniziale di Volland sono i sassoni a prendere le redini del match, cercando il vantaggio con Xavi Simons e Schlager senza successo. La prima frazione si chiude con la grande occasione per Simakan sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il suo colpo di testa viene respinto. Il talento olandese sblocca il match al 51’: riceve da Henrichs e lascia partire un gran destro dal limite dell’area che Ronnow non può prendere. Poco dopo è Kampl a provarci dalla distanza, ma il suo tiro termina di poco a lato. Al 63’ arriva l’episodio che indirizza definitivamente la partita: Volland viene espulso dopo un intervento su Simakan, che viene sostituito poco dopo. All’85’ si scatena Šeško: deliziosa palla filtrante di Simons, dribbling in area e prima rete in Bundesliga, a cui segue due minuti dopo la prima doppietta su assist di Olmo, che scava una bella palla che lo sloveno deposita in rete di testa. Il Lipsia raggiunge così la formazione di Berlino a 6 punti in classifica dopo tre giornate.

EINTRACHT FRANCOFORTE-COLONIA 1-1

Nkounkou riprende il Colonia all’87’: non basta un calcio di rigore di Florian Kainz al 43’ agli ospiti per superare l’Eintracht e trovare i primi tre punti della propria stagione. I padroni di casa cercano di trovare gli spazi per il vantaggio lungo tutto il primo tempo, ma Ebimbe e Marmoush non riescono ad avere le giuste occasioni per bucare la difesa avversaria. Nel finale di parziale il penalty che porta avanti il Colonia, che regge fino a tre minuti dalla fine del match al monologo della formazione allenata da Toppmoller, che trova il pareggio con il subentrato Nkounkou, abile ad incrociare col mancino un assist di Aaronson. Sale a 5 punti l’Eintracht, a uno gli ospiti.