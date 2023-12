Bundesliga: Wirtz salva il Leverkusen a Stoccarda, secondo pari per la capolista 

© Getty Images

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso non sfrutta del tutto l'occasione derivante dal tonfo del Bayern contro l'Eintracht (5-1) e si porta a +4, trovando il secondo pareggio consecutivo. Anche con lo Stoccarda, così come col Borussia Dortmund, le aspirine non convincono del tutto e chiudono sull'1-1 dopo aver rischiato nel primo tempo: è Wirtz (47') a evitare la sconfitta al Bayer. Vanificata dunque la rete di Führich (39'), lo Stoccarda resta terzo.