Bundesliga: Uduokhai e Caligiuri puniscono il Dortmund, 1-1 tra Leverkusen e Lipsia  

GERMANIA

Nel pomeriggio di Bundesliga fa il colpo grosso l’Augsburg che grazie a Uduokhai e Caligiuri batte il Dortmund e resta a punteggio pieno in classifica. Dilaga 4-1 lo Stoccarda sul campo del Mainz mentre l’Arminia Bielfeld si impone di misura sul Colonia (di Edmundsson il gol decisivo). Terminano 1-1 i confronti tra Leverkusen e Lipsia (a segno Demirbay e Forsberg) e tra Gladbach e Union (reti di Schlotterbeck e Marcus Thuram).

AUGSBURG-BORUSSIA DORTMUND 2-0

Uno spento Borussia Dortmund cede il passo a un tenace Augsburg che si impone in casa e conquista momentaneamente, a dir poco a sorpresa, il primo posto solitario nella classifica di Bundesliga. A decidere la contesa tra la formazione allenata da Heiko Herrlich e quella guidata da Lucien Favre sono due reti, una per tempo, di Uduokhai, che firma un puntuale colpo di testa su punizione di Caligiuri, al 40’ e dello stesso centrocampista di origine italiana al 54’, con una bella conclusione su invito di Gregoritsch sulla quale Burki non può nulla. Deludenti Haaland e Sancho, inutili per provare la rimonta gli ingressi di Reus, Brandt e Dahoud nella ripresa.I padroni di casa respingono infatti ogni iniziativa dei rivali gialloneri e si confermano la sorpresa di questo avvio di campionato.

BAYER LEVERKUSEN-LIPSIA 1-1

Si conclude in pareggio il match della BayArena, un risultato che, vista la mole di occasioni, sta particolarmente stretto alla squadra di casa. È però il Lipsia a passare in vantaggio dopo 14 minuti, con Forsberg che realizza su assist di Poulsen. Sei minuti dopo, però, le Aspirine trovano la marcatura di Demirbay servito al limite dell’area da Bender, che vale l’1-1. Nel secondo tempo sono i padroni di casa ad andare più vicini al raddoppio prima con Wirtz e poi con l’ex di giornata Schick (per lui anche un gol annullato per fuorigioco): i loro tentativi, tuttavia, non riescono a sbloccare nuovamente il risultato che così rimane inchiodato sull’1-1 fino al fischio finale di Osmers. Per il Bayer si tratta del secondo pareggio consecutivo mentre il Lipsia, dopo la buona prestazione contro il Mainz, ottiene un punto che lo fa salire a quota 4 assieme a Eintracht e Arminia Bielefeld.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-UNION BERLINO 1-1

Finisce in parità con una rete per parte anche la sfida del Borussia-Park. Dopo un primo tempo scialbo e avaro di emozioni, la sfida tra Mönchengladbach e Union Berlino sale di colpi nella ripresa, con il figlio d’arte Marcus Thuram (al primo gol stagionale) che dà il vantaggio ai padroni di casa. Una volta passato in vantaggio, però, il ‘Gladbach non riesce a chiudere il conto permettendo così ai berlinesi di trovare il pareggio all’80’ con Schlotterbeck, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ingvartsen. Negli ultimi minuti Bensebaini ha una buona occasione ma non centra il bersaglio: il match finisce senza vincitori, entrambe le compagini ottengono il loro primo punto in campionato.

MAINZ-STOCCARDA 1-4

Vittoria netta, ben oltre quanto si potesse pronosticare, da parte dello Stoccarda sul campo del Mainz che, dopo essere passato subito in vantaggio con l’ex Palermo Quaison al 13’, subisce la pesante rimonta degli ospiti, che prima trovano il pareggio con Wamangituka (suo il gol dell’1-1 a fine primo tempo) e poi escono di prepotenza nella ripresa grazie alle reti di Didavi (61’) e Klimowicz (doppietta all’80’ e all’86’) ottenendo così i primi tre punti della stagione del ritorno in Bundesliga.

ARMINIA BIELEFELD-COLONIA 1-0

Si porta nelle zone alte della classifica l’Arminia di Uwe Neuhaus, grazie a una rete del subentrato Joan Simun Edmundsson al 78’, che indirizza nel secondo tempo un confronto piuttosto equilibrato. La vittoria consente ai padroni di casa di salire a quota 4 punti in classifica restando imbattuti nel torneo. Avvio difficile invece per il Colonia: zero punti nelle prime due di campionato.

RISULTATI E CLASSIFICHE