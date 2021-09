Bundesliga, successi per Dortmund e Bayer Leverkusen

GERMANIA

Il Borussia stende l’Union Berlino 4-2 con doppietta di Haaland, il Leverkusen vince a Stoccarda 3-1 con un uomo in meno

Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen proseguono il loro cammino in piena zona Champions in Bundesliga. I gialloneri sconfiggono 4-2 l’Union Berlino con Guerreiro, Haaland (doppietta) e l’autorete di Friedrich contro il rigore di Kruse e il colpo di testa di Voglsammer per gli ospiti. Successo esterno invece per il Leverkusen, vittorioso 3-1 con lo Stoccarda: a segno Andrich (poi espulso al 32’), Schick e Wirtz, che rende inutile il gol di Mangala.

STOCCARDA-BAYER LEVERKUSEN 1-3

Il Bayer Leverkusen espugna Stoccarda 3-1 e si mantiene nei piani alti della classifica di Bundesliga. Gli ospiti partono fortissimo e trovano il vantaggio dopo appena due minuti: Schick lavora un pallone in area e scarica per Bakker, il cui cross viene capitalizzato da Andrich con uno splendido colpo di testa all’incrocio dei pali. Il Bayer continua a premere sull’acceleratore e segna il 2-0 al 20’ con l’ex Roma Schick, puntuale nell’inserirsi sul cross basso di Wirtz (a seguito di un pregevole sombrero) per appoggiare in rete il suo quarto gol stagionale. Il Leverkusen si complica la vita da solo al 32’, quando Andrich si fa espellere per un inutile intervento a gamba alta su Coulibaly a metà campo. Galvanizzato dalla superiorità numerica, lo Stoccarda accorcia le distanze prima dell’intervallo con Mangala, che spinge in rete una respinta corta su una gran parata di Hradecky sul colpo di testa di Mavropanos. Nel secondo tempo lo Stoccarda cerca di spingere ma il Leverkusen si difende compatto e allunga di nuovo con Wirtz, il quale scappa via in contropiede a campo aperto e piazza il diagonale del definitivo 3-1. Il Bayer arriva quindi a dieci punti, lo Stoccarda resta fermo a quattro.

BORUSSIA DORTMUND-UNION BERLINO 4-2

Il Borussia Dortmund non ferma la sua corsa e stende l’Union Berlino con un 4-2 sofferto nel finale. I gialloneri sbloccano il punteggio dopo appena 10 minuti con l’eurogol di Guerreiro, che controlla di petto dal vertice dell’area di rigore e spara un mancino dritto nel sette del secondo palo. Al 24’ il Borussia costruisce un’altra azione corale delle sue. Hummels recupera palla, Bellingham apre per Meunier sulla sinistra; il belga pennella il traversone perfetto per la testa di Haaland, che incorna all’angolino il gol del 2-0. I padroni di casa rimangono in controllo dell’incontro e si affacciano di tanto in tanto verso l’area avversaria, con qualche incursione di Dahoud. La pressione del Dortmund porta i suoi frutti al 7’ della ripresa, quando Friedrich mette maldestramente nella propria porta un cross basso di Reus, imbeccato da Bellingham. È l’autorete del 3-0, che sembra tagliare ogni possibile speranza degli ospiti. L’Union Berlino però non ci sta e accorcia subito le distanze con Kruse, freddo nello spiazzare Kobel sul rigore concesso per fallo di Witsel su Behrens. Gli ospiti si riportano addirittura a una lunghezza all’81’ con il colpo di testa di Voglsammer sul corner di Giesselmann: la speranza dura appena due minuti, il tempo che basta a Haaland per trovare la sua doppietta personale con un delizioso pallonetto su lancio di Hummels. Per il norvegese è il sesto gol in quest’inizio di campionato. Il palo di Reus non arrotonda ulteriormente il punteggio, ma il 4-2 basta al Borussia per salire a dodici punti. I berlinesi rimangono a sei e incassano la prima sconfitta in campionato.