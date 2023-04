Bundesliga: clamorosa sconfitta del Bayern Monaco, vince il Mainz in rimonta

GERMANIA

La squadra di Tuchel va in vantaggio con Mané ma si fa rimontare nel secondo tempo. Vincono Wolfsburg e Werder Brema



© Getty Images Cade clamorosamente il Bayern Monaco che, nella 29esima giornata di Bundesliga, si arrende 3-1 al Mainz. Mané illude i bavaresi, che subiscono la rimonta firmata Ajorque, Barreiro e Martin. Ora Tuchel potrebbe essere sorpassato dal Dortmund, impegnato contro l’Eintracht. Stravince 5-1 il Wolfsburg con il Bochum. Vittoria anche per il Werder Brema, che batte l’Hertha Berlino 4-2, così il Colonia, vincente con l’Hoffenheim 3-1.

MAINZ-BAYERN MONACO 3-1

Tonfo clamoroso del Bayern Monaco, che perde a Mainz 3-1. Bavaresi in controllo del match nei primi minuti: al 16’ Mané segna in ripartenza, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il vantaggio ospite però è solo rimandato al 29’: Cancelo serve ancora una volta l’ex attaccante del Liverpool, che di testa batte il portiere avversario e firma il suo 12esimo gol stagionale. Nella ripresa si scuote il Mainz, che va vicino al pari con Ajorque, troppo alto però il suo destro. Il Bayern controlla i ritmi e accelera quando può: è ancora una volta Cancelo a scendere sulla fascia e mettere un gran pallone a rimorchio per Muller, che apre troppo però il suo sinistro. Con il passare dei minuti cresce però la pressione del Mainz, Tuchel soffre e al 65’ subisce il pari: mischia furibonda in area bavarese sugli sviluppi di un calcio piazzato, Sommer non trattiene e Ajorque di testa segna il suo sesto gol in campionato. La clamorosa rimonta dei padroni di casa è completata al 73’: sponda del solito Ajorque per l’accorrente Barreiro, che calcia di prima intenzione, bacia il palo e porta in vantaggio i suoi. Il Bayern accusa il colpo e al 79’ subisce il tris: gran tiro dalla sinistra di Martin, che controlla e infila l’angolino in diagonale. Perde quindi 3-1 per il Bayern Monaco, che ora potrebbe subire il sorpasso in testa alla classifica del Borussia Dortmund, impegnato contro l’Eintracht Francoforte.

HERTHA BERLINO-WERDER BREMA 2-4

Vittoria per il Werder Brema, che espugna Berlino battendo l’Hertha 4-2. Ci mettono soltanto sei minuti gli ospiti a sbloccare la partita: Stage vede l’inserimento in area di Ducksch, che segna con un bel rasoterra da fuori area. Al 27’ arriva il raddoppio: ripartenza letale del Werder, che sfonda sulla fascia e lascia partire un cross su cui si avventa ancora una volta l’attaccante tedesco, che firma la sua doppietta. Ducksch è scatenato e a inizio ripresa, al 51’, segna anche il terzo gol su cross perfetto di Jung. La reazione dell’Hertha è affidata a Ngankam, che però non riesce a superare Pavlenka. I padroni di casa continuano a concedere campo agli avversari e il Werder punisce ancora le disattenzioni difensive avversarie: al 63’ errore in impostazione di Christensen e Weiser non sbaglia davanti al portiere. Cinque minuti dopo arriva il gol dei padroni di casa con Ngankam, che infila l’angolino. Gli ospiti sembrano aver mollato nel finale e Lukebakio ne approfitta, accorciando ancora le distanze al 79’, ma non basta. Termina quindi 4-2 per il Werder, che sale a 35 punti, lasciando l’Hertha ultimo in classifica con 22.

BOCHUM-WOLFSBURG 1-5

Trionfa il Wolfsburg, che batte con un sonoro 5-1 il Bochum. Partita a senso unico fin dai primi minuti. Il dominio ospite comincia al 10’: l’ex Bologna Svanberg si inserisce bene tra due difensori e svetta di testa portando avanti i suoi. Undici minuti dopo arriva il raddoppio: azione corale che smarca Kaminski in area, il centrocampista polacco batte Riemann in uscita. La partita si innervosisce, volano cartellini, mentre il Bochum spreca l’occasione per riaprire i conti con Hofmann, che colpisce il palo. Gol sbagliato, gol subito al 33’: il tris del Wolfsburg è firmato Wimmer, che calcia dal limite dell’area trovando la decisiva deviazione di un avversario. Gli ospiti continuano a dominare e non rinunciano ad attaccare: è ancora una volta Svanberg a inserirsi in area siglando il poker e la sua doppietta al 56’. I padroni di casa provano a scuotersi e al 69’ accorciano con Broschinski. Al 77’ però arriva addirittura il quinto gol ospite, con Waldschmidt che segna di testa. Vince quindi il Wolfsburg 5-1, che raggiunge quota 43 punti, alimentando le proprie speranze europee.

HOFFENHEIM-COLONIA 1-3

Esulta il Colonia, che si impone 3-1 sull’Hoffenheim. Gli ospiti prendono da subito in mano il match, sbloccando il risultato al 18’ grazie al calcio di rigore trasformato da Kainz. L’occasione buona per il raddoppio ce l’ha Selke, ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. L’attaccante tedesco si fa perdonare al 39’ quando, sempre di testa, firma il suo quarto gol stagionale. Sul finale di tempo il Colonia sfiora anche il tris con Ljubicic, che trova il bel riflesso del portiere. Non cambia il copione nella ripresa, con l’Hoffenheim che prova ad alzare il baricentro e va vicino al gol con Baumgartner, che supera bene due difensori e calcia largo da fuori area. Le emozioni non sono finite però: in pieno recupero, al 92’, arriva il tris degli ospiti con Thielmann, a cui risponde due minuti dopo Dolberg, che accorcia le distanze. Termina quindi 3-1 per il Colonia, che sale a 35 punti, mentre l’Hoffenheim rimane fermo a 29.