Bundesliga: Reus fa sorridere il Dortmund al debutto, bene anche l’Union

GERMANIA

I gialloneri piegano di misura 1-0 il Leverkusen grazie a Reus, il derby di Berlino va all'Eisern: 3-1. Ok Friburgo e Monchengladbach

© Getty Images Comincia bene la Bundesliga per il Borussia Dortmund: seppur soffrendo, i vicecampioni di Germania si prendono l’1-0 in casa contro il Leverkusen con Reus (10’). Ottimo prestazione dell’Union Berlin, che si aggiudica il derby contro l’Hertha per 3-1. Poker del Friburgo ad Augsburg, con Grifo protagonista. È 2-2 tra Wolfsburg e Werder Brema, mentre arrivano i successi per Mainz e Monchengladbach, rispettivamente contro Bochum e Hoffenheim.

BORUSSIA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN 1-0

Tanta, tantissima sofferenza, ma i primi tre punti per il Borussia Dortmund sono assicurati in casa contro il Bayer Leverkusen. I gialloneri danno l’imprinting iniziale alla nuova stagione al 10’: Tah perde un brutto pallone all’altezza della propria area e provoca il contropiede dei padroni di casa, Moukoko pesca sul secondo palo Adeyemi, il cui tiro viene respinto da Hradecky, ma sulla respinta corta si avventa Reus, che non può fallire da due passi. Gara, comunque, molto vivace che vede entrambe le formazioni dovere effettuare una sostituzione ciascuna per via degli infortuni di Adeyemi e Andrich: entrano rispettivamente Hazard e Aranguiz. Bellingham sfiora il palo allo scadere del primo tempo. Il Dortmund tira un sospiro di sollievo a inizio ripresa sul pari annullato a Palacios. Schick si fa ipnotizzare due volte da Kobel e fallisce così il possibile 1-1. Offside anche per Schlotterbeck, che quindi inficia nuovamente il cambio di punteggio per le Aspirine. L’espulsione in pieno recupero del portiere Hradecky mette fine alla contesa.

UNION BERLINO-HERTHA BERLINO 3-1

Va all’Union Berlino il prestigiosissimo derby capitolino. La formazione allenata da Fischer, squadra rivelazione delle ultime tre stagioni in Germania, ha la meglio per 3-1 contro l’Hertha e comincia nel migliore dei modi la propria avventura in questa nuova stagione di Bundesliga. Siebatcheu apre le marcature di testa al 32’: Becker raddoppia al 50’, mentre è di Knoche il tris 6 minuti più tardi. La rete di Lukebakio, all’85’, si rivelerà poi solo essere quella della bandiera per gli ospiti.

AUGSBURG-FRIBURGO 0-4

Ottimo avvio stagionale per il Friburgo, che comincia con un netto poker sul campo dell’Augsburg. Succede tutto nella ripresa: bisogna aspettare infatti fino al 47’ quando la squadra che gioca fuori casa riesce a sbloccare la situazione grazie a Gregoritsch di testa. La gran bella punizione di Grifo vale lo 0-2 al 48’. Il Friburgo vola sulle ali dell’entusiasmo e cala addirittura il tris con Ginter (61’). Non contento, ecco arrivare il poker finale di Doan all’80’.

BOCHUM-MAINZ 1-2

Successo esterno anche per il Mainz, a Bochum. I primi tre punti in classifica arrivano grazie al contributo fondamentale di Onisiwo che sblocca il risultato al 20’ con un poderoso stacco aereo. Il pareggio momentaneo dei padroni di casa porta la firma di Stoger, al 39’, da posizione ravvicinata. Ci pensa comunque il numero 10 del Magonza a siglare la doppietta che vale il successo conclusivo.

WOLFSBURG-WERDER BREMA 2-2

Pari e spettacolo alla Volkswagen Arena. Il Wolfsburg acciuffa il 2-2 nel finale dopo essersi portato in vantaggio all’11’ con Nmecha. Fullkrug pareggia però i conti al 22’ dopo un’azione personale e il Werder Brema ribalta addirittura la situazione con il tap-in vincente di Bittencourt, su cross di cross di Ducksch. È così Guilavogui a salvare i Lupi calcia in porta dall’interno dell’area.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-HOFFENHEIM 3-1

Finisce 3-1 a favore del Borussia Monchengladbach contro l’Hoffenheim. L’espulsione di Posch al 19’ (doppio giallo) sicuramente mette in discesa la partita dei padroni di casa, che vanno tuttavia sotto nel punteggio sotto il colpo iniziale di Skov. 17 minuti più tardi (al 42’) è Bensebaini a ristabilire la parità. Thuram ed Elvedi (71’ e 79’) firmano i gol che spostano definitivamente l’equilibrio.

RISULTATI E CLASSIFICA