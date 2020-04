Bundesliga, piano per ripartire: porte chiuse con 239 persone allo stadio

Gare a porte chiuse, con accesso consentito a 239 persone selezionate. E' l'ipotesi - riportata dalla 'Bild' - cui sta lavorando la DFL, la Lega Calcio tedesca, per far ripartire la Bundesliga dopo l'emergenza coronavirus. Nel dettaglio, sarebbero ammesse 126 persone in campo (giocatori, allenatori, medici, televisioni e raccattapalle, ridotti a quattro anziché i soliti dodici) e 113 persone in tribuna, tra giornalisti e personale per la sicurezza, anch'esso ridotto, e solo otto dirigenti per squadra.