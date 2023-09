Bundesliga: nuova beffa per il Dortmund, l'Heidenheim rimonta e pareggia 2-2

BUNDESLIGA

Altra frenata per i gialloneri, avversari del Milan nei gironi di Champions, che sprecano il doppio vantaggio firmato da Brandt ed Emre Can: Dinkci e Kleindienst pareggiano i conti

Non riesce a uscire dalla sua spirale negativa il Borussia Dortmund, che ottiene un altro pareggio inspiegabile dopo quello contro il Bochum: l'Heidenheim rimonta dal doppio svantaggio e pareggia 2-2, trovando il primo punto in Bundesliga. Dominano sin dai primi secondi i gialloneri, schiacciando i rivali. La rete che sblocca la gara arriva al 7', con Emre Can ad apparecchiare la tavola per Brandt, che batte Müller con un tiro di potenza sotto la traversa. Passano otto minuti ed ecco il raddoppio, segnato dall'ex Juventus dal dischetto: Can trasforma il penalty concesso per un tocco di mano di Maloney. L'uno-due non frena l'intensità del Borussia Dortmund, con la parata decisiva di Müller per evitare il tris di Sabitzer. L'austriaco e Malen sono scatenati nel finale di tempo, costruendosi due occasioni a testa senza trovare la rete, e si va al riposo sul 2-0. Nella ripresa, dopo un grosso rischio corso sul colpo di testa in tuffo di Adeyemi, l'Heidenheim si trasforma. Gli ospiti si vedono annullare il gol di Mainka (54') per un precedente mani di Pieringer, ma accorciano al 61': il gran tiro da fuori di Eren Dinkci vale il 2-1 e riapre la gara. Terzic si copre inserendo Nmecha per Adeyemi, ma a dieci minuti dal termine ecco la beffa: un contatto tra Haller e Beste, inizialmente non fischiato per un offside ravvisato dal guardialinee, viene rivisto al Var e tramutato in rigore. L'attaccante, già uscito per lasciar spazio al debuttante Füllkrug, viene ammonito e Kleindienst pareggia su rigore all'82'. Nei dodici minuti di recupero, che vedono l'ingresso di Moukoko per il Bvb, un'occasione per parte: nè Kleindienst, nè Nmecha trovano la rete decisiva. Finisce 2-2 la sfida tra il Dortmund e l'Heidenheim: gialloneri a quota cinque, la neopromossa esulta per il primo punto in Bundesliga.