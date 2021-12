Bundesliga nella morsa del Covid: la Germania richiude gli stadi

La Germania alza bandiera bianca. Il cancelliere Olaf Scholz ha infatti annunciato che le gare di Bundesliga in programma il prossimo 28 dicembre si giocheranno a porte chiuse per cercare di non alimentare ulteriormente il già importante dilagare dei contagi da Covid. Al termine di una riunione tra il governo federale e i governi regionali dei 16 land, Scholz ha infatti spiegato che le nuove regole hanno ovviamente anche lo scopo di dissuadere le persone dal partecipare a feste numerose a Capodanno. “Ora non è il momento per le feste in grandi gruppi”, ha sottolineato confermando il tetto massimo di dieci persone per riunioni private (esclusi i minori di 14 anni).