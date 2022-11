Bundesliga: manita del Leverkusen sull’Union Berlino. Il Friburgo vince ed é secondo

GERMANIA

Crollo esterno dei berlinesi che subiscono un sonoro 5-0 dalla squadra di Xabi Alonso. Bene il Friburgo che si porta a -1 dalla capolista Bayern

© Getty Images Il tredicesimo turno della Bundesliga si apre con il trionfo del Bayer Leverkusen sull'Union Berlino: 5-0 il risultato finale. Succede tutto nella ripresa: apre le danze al 46’ Andrich, poi nel giro tra il 56’ e 58’ Diaby mette a segno la doppietta personale, al 68’ Hlozek firma il poker e chiude i conti Bakker al 76’. Leverkusen che torna a sorridere, mentre l’Union perde la vetta della classifica. Nell'altra sfida, 2-0 del Friburgo sul Colonia.

BAYER LEVERKUSEN- UNION BERLINO 5-0

Fondamentale vittoria per il Leverkusen contro l’ormai ex capolista Union Berlino. Alla BayArena la formazione di Fischer crolla con un sonoro 5-0 e saluta, così, la testa del campionato. Formazioni che creano molte occasioni nella prima parte di gara ma non si fanno male. Avvio sprint nella ripresa delle “aspirine” che trovano il vantaggio al 46’ con Andrich. Berlinesi che subiscono il colpo e faticano a trovare la reazione necessaria per il pareggio. Leverkusen che spinge e tra il 56’ e 58’ Diaby prima raddoppia e poi firma il tris per i padroni di casa. Da qui in avanti diventa un monologo per la formazione di Xabi Alonso che al 68’ trova il poker con il gol di tacco di Hlozek e poi chiude definitivamente il match al 76’ con Bakker che si coordina alla perfezione ed infila il pallone nell'angolino basso di destra. Alla BayArena è 5-0. Finisce così, il Leverkusen segna con quattro marcatori diversi ed esce dalla zona “rossa” del campionato.

FRIBURGO-COLONIA 2-0

Nell’ultima sfida della tredicesima giornata Il Friburgo vince 2-0 contro Colonia e si porta al secondo posto in classifica. Il match all’Europa-Park Stadion parte in perfetto equilibrio e si sblocca solo nella seconda frazione di gioco, quando al 53’ Woo-Yeong Jeong porta in vantaggio i padroni di casa. L’azione parte da un passaggio di Gregoritsch, che vede il compagno e il numero 29 insacca all'angolino. Vantaggio per la squadra di Streich. La formazione di Baumgart va a caccia del pari ma la difesa del Friburgo é attenta e i padroni di casa trovano il raddoppio al 64’ con il colpo di testa di Gregoritsch. Finisce 2-0 all’Europa-Park Stadion. Friburgo a 27 punti a -1 dal Bayern, il Colonia crolla dopo il pareggio di settimana scorsa.

