Bundesliga: l’Union Berlino non scavalca il Bayern, con lo Schalke finisce 0-0

GERMANIA

La squadra della capitale non riesce a sfondare, Bayern “solamente” agganciato a quota 43

© Getty Images Nella ventunesima giornata di Bundesliga l’Union Berlino spreca una grossa occasione, pareggiando in casa per 0-0 contro lo Schalke 04, fanalino di coda in classifica. Gli undici di Fischer tengono il possesso palla nel primo tempo e rischiano di più nel secondo, ma non riescono a trovare il gol partita. I berlinesi agganciano il Bayern in cima alla classifica, a quota 43 punti, non approfittando della sconfitta dei bavaresi a Mönchengladbach.

Spreca una grande occasione l’Union Berlino, che pareggia tra le mura casalinghe 0-0 contro l’ultima in classifica, lo Schalke 04. Nel corso del primo tempo i padroni di casa tengono il possesso palla, ma le occasioni latitano e i tiri in porta sono pochissimi, da una parte e dall’altra. Si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa i berlinesi approcciano allo stesso modo, ma con il passare dei minuti gli ospiti acquisiscono sempre più fiducia e prendono in mano le redini della partita. A nove minuti dal termine Siebatcheu sfiora l’1-0 per l’Union, servito da Becker, ma la partita resta in parità fino alla fine. Termina 0-0, con l’Union Berlino che non approfitta della sconfitta del Bayern e si limita ad agganciarlo a 43 punti, in cima alla classifica. Lo Schalke 04 resta fanalino di coda, a 13 punti.

