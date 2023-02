Bundesliga: il Borussia Mönchengladbach affonda il Bayern, Lipsia ok sul Wolfsburg

© Getty Images

La ventunesima giornata di Bundesliga vede il Bayern Monaco sconfitto 3-2 dal Borussia Mönchengladbach. I bavaresi, in dieci dall'8' per il rosso a Upamecano e sotto per la rete di Stindl (13'), reagiscono al 35' con Chupo-Moting, poi arrivano i tap-in di Hofmann (55') e Thuram (84’) e l'inutile gol di Tel (93'). Il Friburgo vince 2-0 in casa del Bochum, 3-0 di Lipsia e Stoccarda rispettivamente contro Wolfsburg e Colonia.