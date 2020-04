Bundesliga, lo Schalke va a fare la spesa per i giocatori

ORGANIZZAZIONE TEDESCA

La Bundesliga si è organizzata per tornare in campo il prima possibile, addirittura già ai primi di maggio. Per questo un po' tutte le squadre hanno ripreso gli allenamenti, pur rispettando severe norme di sicurezza. Tra di loro c'è anche lo Schalke 04, che ha deciso di far partire un'iniziativa singolare per i suoi giocatori. Le star della Bundesliga in campo per la solidarietà

Vedi anche Calcio estero Inghilterra, la EFL invita i club a mandare in ferie i giocatori Per evitare contatti con potenziali persone infette, tutti i calciatori potranno uscire di casa solo per recarsi al centro sportivo e per questo alle provviste alimentari penserà la società stessa. In pratica, lo Schalke raccoglierà la lista della spesa e il giorno dopo farà trovare tutto quanto richiesto.

Per i più pigri, poi, è stato messo a disposizione il cuoco della società, che spedirà a casa di Dahoud e compagni i suoi piatti. Chissà se qualche squadra italiana prenderà esempio.